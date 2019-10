Verimatrix(Paris: VMX), ein global tätiger Anbieter von Sicherheits- und Analyselösungen zum Schutz von Geräten, Diensten und Anwendungen, meldete heute die Gründung einer strategischen Partnerschaft mit dem koreanischen Unternehmen Ksmartech Co., Ltd.

Ksmartech ist ein anerkanntes koreanisches Entwicklungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Sicherheit von IoT und mobilen Apps liegt und das bereits früher die innovativen Technologien von Verimatrix zum Schutz von Programmcode bei zahllosen App-Entwicklungsprojekten eingesetzt hat. Die Partnerschaft ermöglicht es Ksmartech, den Einsatz von Verimatrix-Lösungen auszuweiten und die Sicherheit für weltweit bekannte Marken des lokalen Automobil-, Banken- und Versicherungsmarktes zu maximieren.

Ksmartech beabsichtigt nun auch, die Whitebox-Technologie von Verimatrix sowie die ProtectMyApp-Dienste in mehrere Angebote für den koreanischen Markt einzubinden. Durch diese Maßnahmen betont das Unternehmen die Bedeutung grundlegender Sicherheitsmaßnahmen auf Programmcode-Ebene, welche Angriffe von Cyberkriminellen wirksam verhindern.

"Aufgrund unseres nachweislichen Erfolgs auf den lokalen Bankenmärkten setzten wir uns zum Ziel, unsere Partnerschaft mit Verimatrix ausbauen und namhaften Kunden, die auf leistungsstarke, zuverlässige Sicherheitslösungen für ihre Millionen von Kunden angewiesen sind, die neuesten Technologien für den Programmcodeschutz und die Sicherheit mobiler Apps anzubieten", so Sun-ho Jeong, CEO von Ksmartech. "Verimatrix leistet Pionierarbeit im Bereich des Programmcodeschutzes. Verimatrix ist aber auch Wachstumsmotor und Differenzierungsmerkmal für die Unternehmen, welche bewährte Technologien für die App-Sicherheit einsetzen möchten."

"Verimatrix betrachtet diese Partnerschaft als Türöffner für eine erweiterte Präsenz in Südkorea", so Asaf Ashkenazi, Chief Strategy Officer von Verimatrix. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Ksmartech, einem der renommiertesten sicherheitsorientierten IoT- und App-Entwicklungsunternehmen der Region. Im Rahmen dieser Partnerschaft möchten wir die neuesten Technologien für den Programmcodeschutz in Märkte einführen, die nach den besten und zuverlässigsten Innovationen für Apps verlangen, auf die sich das breite Publikum verlassen kann."

Über Ksmartech

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2010 ist Ksmartech aufgrund seiner Erfolge in den Bereichen Near Field Communication (NFC), QR-Codetechnologie sowie im Bereich verschiedener Finanz-, Telekommunikations- und IoT-Lösungen gewachsen und bietet wichtige Dienstleistungen rund um die Verbindung von Menschen und Objekten an. Nach der Markteinführung von gewerblichen Dienstleistungen für eine IoT-Sicherheitslösung mit "digitalen Schlüsseln" im März 2019 plant das Unternehmen, seine Präsenz in den Bereichen IoT und Automotive weiter auszubauen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ksmartech.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris VMX) ist ein global tätiger Anbieter von Sicherheits- und Analyselösungen zum Schutz von Geräten, Diensten und Anwendungen über mehrere Märkte hinweg. Viele der größten Serviceprovider und führenden Innovatoren weltweit vertrauen auf Verimatrix, wenn es um den Schutz von Systemen geht, auf die sich Menschen tagtäglich verlassen, darunter mobile Apps, Unterhaltung, Bankwesen, Gesundheitswesen, Kommunikation und Transportwesen. Verimatrix bietet anwenderfreundliche Software-Lösungen, Cloud-Dienste und IP-Cores für die Halbleiterindustrie, die beispiellose Sicherheit und Business Intelligence liefern. Seit über zwei Jahrzehnten befähigt und schützt Verimatrix seine Kunden, darunter IoT-Software-Entwickler, Gerätehersteller, Halbleiterhersteller, Serviceprovider und Inhaltvertreiber. Weitere Informationen: www.verimatrix.com.

