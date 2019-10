Harley-Davidson hat die Produktion seines ersten elektrischen Motorrad namens Livewire gestoppt. Grund sollen Qualitätsprobleme sein. Wie Reuters berichtet, wurde die Produktion der Harley Livewire eingestellt. Auch Auslieferungen sind bis auf weiteres ausgesetzt. Als Grund gibt Harley-Davidson Probleme bei der Qualitätskontrolle an. Fertigungsfehler war nicht aufgefallen Danach war wohl ein Fehler bei den letzten Qualitätschecks nicht aufgefallen, was jetzt zu einer Reihe weiterer Tests und Analysen führen soll. Dabei will ...

