Visa - folgt auf den Pullback ein neues Allzeithoch?

Breakout-Pullback - Tradingstrategie

Symbol:ISIN:Die Kreditkarten des mit fast 400 Mrd. USD kapitalisierten Finanz-Konzerns sind weltweit bekannt und akzeptiert. Weltweit sind rund 3,3 Mrd. Karten im Umlauf. Die technische Weiterentwicklung hätte der Konzern fast verschlafen. Nun ist das Management aber hellwach und investiert laufend in Fintechs. Die Aktie befindet sich im langfristigen Aufwärtstrend und generiert immer neue Allzeithochs. Auf das letzte Allzeithoch folgte nun die Korrekturbewegung.Die Aktie hat die gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 20 zurückerobert. Gerade erfolgte der Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 176 USD mit einem GAP-UP. Ein Pullback zurück zum Breakoutlevel, das sich nun zum Unterstützungsbereich gewandelt hat, würde uns eine gute Einstiegsmöglichkeit in die Aktie bieten. Wenn der Kurs über dem EMA 50 1-2 Tage seitwärts laufen würde, um dann wieder nach oben zu drehen, bekämen wir ein gutes CRV um in diesen Pullback-Trade einzusteigen. Die Aktie hätte danach die Möglichkeit wieder ein neues Allzeithoch zu machen.Das Kaufsignal wurde bereits generiert. Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn sich nach dem Pullback Intraday ein Setup in der Aktie des Kreditkarten-Konzerns bildet. Der Stopp geht bei kurzfristig orientierten Tradern unter das Breakoutlevel bei 176 USD, wo auch der EMA 50 verläuft. Längerfristig orientierte Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Stopp unter die letzten Kerzen im Bereich bei 173 USD setzen.Meine Meinung zu Visa ist BULLISCH