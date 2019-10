Der Edemetall-ETF könnte in Kürze nach oben schießen. Swingtrade mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis

Silber-ETF (SLV) in markanter Dreiecksformation. Breakout?Symbol:ISIN: US46428Q1094Das Edelmetall hatte in den vergangenen 6 Monaten mit einem Plus von rund 17,4 Prozent einen guten Lauf. Nach dem Hoch am 4. September trat eine deutliche Konsolidierung ein. Mittlerweile hat sich der Kurs erholt.Charttechnisch sieht die Formation sehr bullisch aus. Der ETF-könnte in den nächsten Tage auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte zurückkehren und aus einer markanten Dreiecksformation ausbrechen.Mit einem Einstieg bei 16,60 USD und dem Stopp Loss bei 16,35 USD könnte das Risiko eng begrenzt werden. Das nächste Kursziel wäre beim Zwischenhoch von 17,50 USD anzusetzen, so dass sich ein CRV von etwas über 4:1 ergibt. Da wir keine Quartalszahlen beachten müssen, können wir diesen Swingtrade länger laufen lassen, wenn er sich in die richtige Richtung entwickelt.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in SLV.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/silber-etf-slv-in-markanter-dreiecksformation-breakout/