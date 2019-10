Uber-Kunden können in den USA ab sofort auch Haustiere mitnehmen. Über "Uber Pet" will das Unternehmen tierfreundliche Dienstleistungen anbieten.? Uber führt neuen Dienst "Uber Pet"ein? Spezieller Dienst für Kunden mit Haustieren? Feature kommt im Zuge weiterer Neuerungen"Wir können nachvollziehen, dass es schwierig ist, wenn Fahrgäste mit ihren Haustieren in ein Uber-Taxi einsteigen wollen", heißt es auf der Website des Online-Vermittlungsdienstes. Denn nicht alle Uber-Fahrer akzeptieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...