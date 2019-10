Mavenir, der branchenweit einzige Anbieter von cloudnativer End-to-End 4G- und 5G- Netzwerksoftware für CSPs, hat heute die Erweiterung seiner Partnerschaft mit Vodafone Idea Limited (VIL) bekanntgegeben, dem führenden indischen Betreiber im Bereich der Telekommunikation. VIL Network as a Platform soll erweitert werden, um eine Vertriebspräsenz in allen wichtigen Clustern der Bereiche Industrie, Handel und Dienstleistungen in Indien zu realisieren.

Bei der Partnerschaft wird es um drei Kernbereiche gehen. Zunächst die Entwicklung einer universellen, sicheren Cloud, die mehrere Mandanten und externe Anwendungen hosten kann. Zweitens die Entwicklung einer vollständig automatisierten Plattform, mit der das Self-Provisioning verschiedener Workloads ermöglicht wird. Drittens was am wichtigsten ist -, die Einrichtung eines gemeinsamen Innovations-Labors und -Teams, das kontinuierlich Innovationen bei Chipset und Betriebssystem voranbringen und auf der Anwendungsebene arbeiten wird, um einzigartige APIs anzubieten und neue Anwendungsfälle und erfreuliche Erfahrungen für VIL-Kunden möglich zu machen.

"Vodafone Idea hat die größte Edge Cloud-Bereitstellung in Indien. Unsere Partnerschaft mit Mavenir wird für kontinuierliche Innovationen bei der Optimierung von Datenwegalgorithmen für VOLTE sorgen. Wir freuen uns darauf, ein gemeinsames Labor einzurichten und ein agiles Team zusammenzustellen, so dass externe Anwendungen in unsere verteilte Cloud eingegliedert werden können", sagte Vishant Vora, CTO von Vodafone Idea Limited, dessen Team diese Initiative leitet.

Dank dieser Partnerschaft konnten Softwarealgorithmen kontextualisiert werden, was beispiellose Effizienzen zur Folge hatte. Die Partnerschaft von VIL und Mavenir wurde zudem um Kooperationen mit Chipset-Herstellern und Providern von Betriebssystemen erweitert. Das bereitgestellte Stack ist komplett Open Source und profitiert von ständigen Innovationen, die von der weltweiten Open Community ausgehen.

"Als Nächstes wird es in unserer Partnerschaft darum gehen, die bereitgestellten Plattformen so zu erweitern, dass neue Anwendungen für IdD- und CDN-Anwendungsfälle gehostet werden können. Wir haben vor, Plattformen zu entwickeln, auf denen unterschiedliche Betriebssysteme und Workloads gehostet werden können. Unser Ziel ist die Automatisierung von Bereitstellung und Sicherung und damit die Erweiterung der Self-Provisioning-Kapazitäten für die Kunden von VIL. Wir freuen uns sehr, ein gemeinsames Labor und Team aufzubauen, kontinuierlich Innovationen auf den Weg zu bringen und mit VIL und den Kunden von VIL agil zusammenzuarbeiten, um schnell neue Lösungen zu liefern", sagte Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir.

Mavenir hat mit VIL bei IMS-VOLTE-Bereitstellungen zusammengearbeitet. Für die Zukunft besteht das Ziel der Partnerschaft darin, die für IMS-VOLTE-Anwendungen bereitgestellte Plattform so zu erweitern, dass auch andere Workloads von Captive und Dritten gehostet werden können. Mavenir wird mit VIL zusammenarbeiten, um seine verteilte Netzwerk-Cloud als sichere Plattform für mehrere Einzelhändler, KMU-Anwender und Start-ups zu erweitern.

Mavenir wird auf dem India Mobile Congress in New Delhi vertreten sein, um über disruptive Technologien zu sprechen, mit denen Kosten gesenkt und neue Umsätze generiert werden können und die Netzwerksicherheit erhöht werden kann.

Über Mavenir:

Mavenir ist der einzige Anbieter von End-to-End- und Cloud-nativer Netzwerksoftware in der Branche. Sein Fokus liegt auf der Beschleunigung der Software-Netzwerktransformation und der Neudefinition der Netzwerkökonomie für Kommunikationsdienstleister (CSPs) durch das Angebot eines umfassenden End-to-End-Produktportfolios über alle Ebenen des Netzwerkinfrastruktur-Stack hinweg. Von 5G-Anwendungs-/Dienstleistungsebenen bis zu Packet-Core und RAN weist Mavenir die Richtung für entwickelte, Cloud-native Netzwerklösungen, die Endnutzern innovative und sichere Erfahrungen bieten. Mit branchenführenden Innovationen in den Bereichen VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC und Virtualized RAN beschleunigt Mavenir die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in über 130 Ländern, die mehr als 50 der Nutzer weltweit bedienen.

Wir streben nach bahnbrechenden, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit von Kommunikationsdiensten beitragen. Durch Lösungen, die die Weiterentwicklung von NFV bis zum Erreichen von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSPs Lösungsmöglichkeiten, die dabei helfen, Kosten zu senken sowie Einnahmen zu generieren und zu sichern. Mehr dazu erfahren Sie unter www.mavenir.com

