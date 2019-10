"Nordwest-Zeitung" zu Polen:

"Die Polen haben gewählt, demokratisch wohlgemerkt. Und die Mehrheit hat sich dafür entschieden, dass weiterhin die national-konservative PiS die Geschicke ihres Landes regeln soll. Nun mag das Ergebnis so manchem Politiker innerhalb der Europäischen Union nicht schmecken, dennoch hat man es zu akzeptieren. Vor allem Kritik aus Deutschland wäre in dieser Angelegenheit absolut kontraproduktiv. Was ist also zu tun? Der Weg führt vor allem über Brüssel. Die Europäische Union muss genau beobachten, was in Polen passiert. Wird die PiS-Partei von Jaroslaw Kaczynski versuchen, die Medienlandschaft und die Gerichte noch weiter unter ihre Kontrolle zu bringen? Wenn ja, muss immer wieder geprüft werden, ob dabei gegen europäische Gesetze verstoßen wird."/be/DP/fba

