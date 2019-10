'Die Badische Zeitung' zum Separatisten-Urteil in Spanien

"Das Urteil gegen die Politiker und Aktivisten ist gut begründet und trotzdem angreifbar. War das Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017 eine "tumultartige Erhebung"? Das muss man nicht so sehen. Eine mildere Verurteilung allein wegen Ungehorsams und Veruntreuung öffentlicher Gelder wäre genauso angemessen gewesen - und hätte dem sozialen Frieden in Spanien gedient."/be/DP/zb

AXC0007 2019-10-15/05:35