Amerikanische Elektroauto-Start-ups machen Jagd auf den Pionier Tesla und etablierte Autohersteller. Revolutionär sind nicht nur die Designs, sondern auch die Geschäftsmodelle - ganz besonders bei einem.

Auf das ganze Brimborium hat Ulrich Kranz keine Lust mehr. Uli, wie er von Kollegen genannt wird, sitzt in einer kahlen Fabrikhalle in Los Angeles auf einer schwarzen Ledercouch. Vor ein paar Minuten hat er einer Handvoll Journalisten eine Weltpremiere vorgeführt. Der elektrische Canoo ist eine Mischung aus Shuttle, Raumgleiter und Minibus. Auch optisch fällt er aus dem Rahmen: Rundgeformt ist das Modell, fast zwei Meter hoch und mit vollverglaster Front. Ulis früherer Arbeitgeber BMW, für den er einst den Z3 und den ersten vollelektrischen i3 auf die Straße brachte, hätte wohl Schnittchen und Champagner gereicht.

Hier gibt es lauwarmen Thermoskaffee und klebriges Bananenbrot. Das Understatement ist Programm. Er pfeife auf Komitees, Titel und akademische Grade, sagt Kranz: "Das schafft nur Distanz." Er sei deshalb auch nicht Geschäftsführer oder CEO, sondern schlicht: "In charge." In nur 19 Monaten haben der Ingenieur und seine knapp 400 Mitstreiter ihr erstes Elektroauto bis zur Produktionsreife entwickelt, im Spätsommer 2021 soll es gefertigt werden. "Ich stehe unter Strom", sagt Kranz - und grinst.

Canoo ist der nächste Angreifer im E-Auto-Business. Einer, der die Branche elektrisiert. Noch immer gilt Tesla als Maß aller Dinge. Aber im Windschatten von Elon Musk positionieren sich in den USA mutige Start-ups, unterstützt mit Milliarden Dollar. Sie machen mit futuristischem Design und innovativer Technik Jagd auf Tesla und deutsche Premiumhersteller - und versprechen einen neuen Lebensstil. Im kommenden Jahrzehnt wird sich entscheiden, wer die batteriebetriebene Mobilität beherrscht. "Bereits 2026 werden über 50 Prozent aller Neuzulassungen in Deutschland Elektroautos sein", ist sich Mario Herger sicher.

Der Berater mit Wohnsitz im Silicon Valley wird oft gebucht, wenn die Branche einen Unruhestifter sucht, einen, der ihr den Spiegel vorhält. Er zeigt in seinen Vorträgen zwei historische Fotos von der 5th Avenue in New York: eins von 1900 mit einem Auto und vielen Pferdekutschen. Und dann 13 Jahre später - mit einer Kutsche und vielen Autos. Schließlich legt er eine Folie nach, statt der Kutschen stehen hier nun die Autos deutscher Premiumhersteller. Herger streicht Marken wie Porsche, Daimler oder BMW durch. Wem das Kutschen-Schicksal tatsächlich bevorsteht, weiß er natürlich nicht. Aber die Provokation funktioniert. In Los Angeles will Stefan Krause Canoo zu einem Gewinner machen. Vor 19 Monaten hat der Exfinanzvorstand von BMW und Deutsche Bank gemeinsam mit Kranz und sieben weiteren Mitstreitern das Elektroauto-Start-up aus der Taufe gehoben. Krause träumt davon, dass künftig "canoot" werde, so wie Leute twittern und googeln. Es gehe um mehr als nur ein Elektroauto, sondern um einen neuen Lebensstil. Canoos Nutzer sollen Autos nicht besitzen, sondern mieten. Wenn der Canoo im Herbst 2021 zunächst an der US-Westküste startet, werde es ihn nur im Abo geben: ein monatlich kündbarer Vertrag, in der Rate sind Zulassung, ...

