Tesla - die Aktie des Elektroauto-Pioniers zeigt Stärke!

EMA 20 Pullback - Tradingstrategie

Symbol:ISIN:Vom Juni-Tief bei 180 USD hat sich die Aktie wieder bis 361 USD erholt. Am 24.10. ging es explosionsartig nach oben, als Tesla die Analysten mit einem Gewinn in Q3 überraschte. Danach folgte eine Powercandle, die das Papier weiter nach Norden steigen ließ. Diese wurde zu rund 50% korrigiert, danach setzte sich der Kursanstieg weiter fort. Die exponentiell gleitenden Durchschnitten der Perioden 20 und 50 ließ die Aktie weit hinter sich.Die Papiere des Elektroauto-Pioniers fielen nach der Präsentation des futuristischen Cybertrucks am 22.11. um rund 6 Prozent. Mittlerweile soll es bereits über 250.000 Vorbestellungen geben. Gerade macht d ie Aktie einen Pullback zurück zum EMA 20. Bei 336 USD hat sich ein Widerstandsbereich gebildet. Wenn die Tesla-Aktie unter dem Widerstand noch 1-2 Tage seitlich korrigieren würde, und dann ein Breakout erfolgt, bekämen wir ein gutes Setup, das sich eng absichern lässt. Trotz der heutigen Gesamtmarkt-Schwäche zeigt Tesla relative Stärke.Ein Kaufsignal würde generiert werden, wenn die Tesla-Aktie den Breakout über 336 USD schafft. Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn sich Intraday ein Setup in der Aktie des Elektroauto-Konzerns bildet. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter die Breakoutkerze. Defensivere Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Bereich unter der möglichen Seitwärtskorrektur bei 326 USD als Stopp-Level wählen.Meine Meinung zu Tesla ist BULLISCH