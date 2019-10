Evotec: Eine beeindruckende Entwicklung

Im Sommer dieses Jahres musste die Evotec-Aktie (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809) ihren Aufstieg unterbrechen. Anleger zeigten sich vor allem vom Auslaufen einer Vereinbarung mit Sanofi (WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578) im April 2020 enttäuscht.

Der französische Pharmakonzern und Evotec hatten 2015 eine Vereinbarung mit einem Gesamtvolumen von 250 Mio. Euro abgeschlossen. Es sollte gemeinsam an Wirkstoffen gearbeitet werden. Außerdem ging Sanofi's Forschungsstandort in Toulouse samt Mitarbeitern an das TecDAX- und MDAX-Unternehmen.

Das Auslaufen der Vereinbarung war alles andere als ein Geheimnis. Zudem verweist Evotec immer wieder darauf, dass das Leben auch nach Sanofi in Toulouse weitergeht. Im ersten Halbjahr 2019 war der Standort laut Evotec für mehr als 45 Mio. Euro Umsatz verantwortlich. Außerdem wurden neben Sanofi mehr als 50 Kunden gezählt. Im April 2015 waren die Franzosen noch alleiniger Kunde.

Den vollständigen Artikel lesen ...