Experten zeigen sich mäßig begeistert von der Teileinigung im Handelsstreit. Die USA wollen die Türkei mit Sanktionen zum Rückzug aus Syrien bewegen.

Anleger dürften sich am Dienstag angesichts mäßiger Fortschritte im Handelskonflikt zwischen China und den USA auch am Dienstag zurückhalten. Der Dax notiert auf der außerbörslichen Handelsplattform IG 0,16 Prozent im Plus bei 12.500 Punkten. Am Montag hatte er bei 12.486 Punkten geschlossen.

Nach Gesprächen des chinesischen Vizepremiers Liu He und des US-Präsidenten Donald Trump zum Handelsstreit zeigen sich Händler eher ernüchtert. Zwar bezeichnete Trump das Teilabkommen, auf das er sich mit China geeinigt hat, als den "großartigsten und größten" Deal, der je für die amerikanischen Bauern in der Geschichte des Landes gemacht worden sei. Wirtschaftsvertreter äußerten sich aber deutlich zurückhaltender. "Nach den zahlreichen Kapriolen des US-Präsidenten vor und zurück bleibt erst einmal ein gesundes Stück Skepsis, was diese Teileinigung wert ist", sagte etwa der Präsident des Groß- und Außenhandelsverbands BGA, Holger Bingmann.

Ohnehin dürfte das Verhältnis der USA zu einem anderen Land an diesem Dienstag viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen: Die USA wollen die Türkei nach ihrem Einmarsch in Nordsyrien mit Sanktionen zur Umkehr bewegen. Die ersten Strafmaßnahmen treffen zwei Ministerien und drei Minister.

Für in den USA investierte Anleger wird außerdem noch ein weiteres Thema spannend: Gleich mehrere US-Großbanken legen am Dienstag ihre Zahlen für das dritte Quartal vor. Angesichts von gleich zwei Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed in dem Quartal könnten die Bilanzen schwach ausfallen.

1 - Vorgaben aus den USA

Widersprüchliche Signale im Zollstreit zwischen den USA und China haben die Anleger an der Wall Street zum Wochenauftakt in Schach gehalten. Der Dow Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 26.787 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 sank 0,1 Prozent auf 2966 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel 0,1 Prozent auf 8048 Punkte. Die US-Kreditmärkte blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Einem Medienbericht zufolge wünscht die Regierung in Peking weitere Verhandlungen, bevor sie die von US-Präsident Donald Trump verkündete Teil-Einigung im Handelskonflikt unterschreibt. Dabei seien die umstrittensten Themen bereits ausgeklammert worden, sagte Hussein Sayed, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses FXTM. "Außerdem beinhaltet der Deal keine Aufhebung bisheriger Strafzölle. Daher bezeichne ich dies als Waffenstillstand und nicht als Handelsabkommen."

2 - Handel in Asien

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Die japanischen Aktien stiegen in einer verspäteten Reaktion auf ein mögliches Handelsabkommen zwischen den USA und China, da am Montag der Handel in Tokio aufgrund eines Feiertags ausgesetzt war. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,7 Prozent höher bei 22.174 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,5 Prozent und lag bei 1619 Punkten.

Die chinesischen Aktien zeigten sich zunächst schwächer. Berichte über ein "Phase 1"-Handelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und China in der vergangenen Woche hatten die Märkte zuvor bejubelt, aber der Mangel an Details rund um das Abkommen hat seitdem diese Begeisterung ...

