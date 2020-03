Wochenrückblick KW 11: EZB kann Anlegersorgen nicht vertreiben, wichtiger Teilerfolg für Wirecard

In dieser Woche versuchte sich die EZB an einer Marktstabilisierung. Die Maßnahmen der Zentralbank konnten Marktteilnehmer hierzulande jedoch nicht beruhigen. Stattdessen verlor der DAX allein am Donnerstag rund um 12 Prozent an Wert und driftete deutlich in den Bärenmarkt ab.

Das war der zweitgrößte prozentuale Kurseinbruch in der Geschichte. Zum Ende der Woche war eine gewisse Stabilisierung zu beobachten. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen auch deutlich, wie schnell sich Panik breitmachen kann. Es wäre zu früh, von einer nachhaltigen Erholung zu sprechen.

