Mobimo Holding AG: Mobimo rechnet im 2019 mit tieferem Ergebnisbeitrag aus der Entwicklungstätigkeit für Dritte EQS Group-Ad-hoc: Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges Mobimo Holding AG: Mobimo rechnet im 2019 mit tieferem Ergebnisbeitrag aus der Entwicklungstätigkeit für Dritte 15.10.2019 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mobimo rechnet im 2019 mit tieferem Ergebnisbeitrag aus der Entwicklungstätigkeit für Dritte Luzern, 15. Oktober 2019 - Mobimo entwickelt sich im Geschäftsjahr 2019 solide. Die Einnahmen aus der Vermietung steigen plangemäss an, die Fertigstellung und Integration der neuen Areale verläuft wie erwartet reibungslos und die operative Tätigkeit in der Entwicklung und Bewirtschaftung des Portfolios schafft unverändert die Basis für Bewertungsgewinne. Der naturgemäss volatile Ergebnisbeitrag aus der Entwicklungstätigkeit für Dritte wird 2019 allerdings aufgrund von Verschiebungen im Projektverlauf auch im zweiten Halbjahr tief bleiben und nicht, wie per Ende erstes Halbjahr 2019 prognostiziert, substanziell höher ausfallen. Der Zeitbedarf behördlicher Bewilligungsverfahren schiebt die geplanten Gewinnrealisierungen über das Jahresende 2019 hinaus. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Mobimo Holding AG Daniel Ducrey, CEO Manuel Itten, CFO +41 44 397 11 97 ir@mobimo.ch www.mobimo.ch Über Mobimo: Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von über CHF 3,2 Mrd. gehört die Gruppe zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- und Entwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftet Mobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und der vollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfolio und für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für das eigene Portfolio beläuft sich auf rund CHF 0,7 Mrd. Mobimo verfügt über ein solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietet ihren Aktionären eine attraktive Rendite. Ende der Ad-hoc-Mitteilung 889037 15.10.2019 CET/CEST ISIN CH0011108872 AXC0036 2019-10-15/07:01