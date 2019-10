…dürften die vier größten US-Banken heute vorlegen. Morgen kommen noch drei weitere hinzu und das ergibt hochgerechnet für alle sieben für das ganze Jahr etwa 130 bis 140 Mrd. $ Gewinn. Damit verdienen die amerikanischen Banken mehr als doppelt so viel wie alle Banken der Welt zusammen. Das nennt man Dominanz in Finanz. Lohnt es sich mitzuspielen? Das lesen Sie in der nächsten Actien-Börse.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!