QSC auf Wachstumskurs

- Vorläufige Zahlen Q3 2019: Umsatz steigt gegenüber Q2 2019 um 7 % auf 32,3 Mio. EUR
- Auch für Q4 2019 plant QSC mit steigenden Umsätzen

Köln, 15. Oktober 2019. Die QSC AG wächst. Nach vorläufigen Berechnungen erzielte der Cloud-, SAP- und IoT-Dienstleister in den ersten drei Monaten nach dem Verkauf seiner Telekommunikations-Tochter Plusnet einen Umsatz von 32,3 Mio. EUR und erfüllt damit seine Prognose für das dritte Quartal 2019 von rund 32 Mio. EUR. Im zweiten Quartal 2019 hatte QSC ohne Berücksichtigung von Plusnet einen Umsatz von 30,1 Mio. EUR erzielt. Somit belief sich das Wachstum von Quartal zu Quartal auf 7 %.

Das Cloud-Geschäft mit seinen Standbeinen Cloud-Services und Internet of Things (IoT) entwickelte sich im dritten Quartal 2019 erneut besonders dynamisch. Hier lag der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen bei 10,2 Mio. EUR, und damit um 24 % über dem Vorquartal. Der Consulting-Umsatz wuchs im dritten Quartal 2019 um 4 % auf 10,5 Mio. EUR. Die Umsätze im Outsourcing lagen mit 7,0 Mio. EUR ebenso im Rahmen der Erwartungen wie die Colocation-Umsätze mit 4,6 Mio. EUR.

QSC-Vorstandsvorsitzender Jürgen Hermann erklärt: "QSC ist wieder ein Wachstumsunternehmen. Auch für das laufende vierte Quartal planen wir mit steigenden Umsätzen." Diese Entwicklung wird durch den anhaltend hohen Auftragseingang gestützt. So gewann QSC zuletzt unter anderem einen Auftrag von Techem über die Entwicklung und den Betrieb einer der größten IoT-Plattformen im Energiesektor sowie einen Auftrag von Brunata Metrona Hürth über das Application-Management sämtlicher SAP-Anwendungen.

Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2019 wird QSC am 11. November 2019 veröffentlichen.

Unternehmensprofil der QSC AG

Die QSC AG ist der Digitalisierer für den Mittelstand und ermöglicht ihren Kunden, Geschäftsprozesse und Geschäftsmodelle hoch flexibel und effizient weiterzuentwickeln. QSC verfügt über langjährige Technologie- und Anwendungs-Erfahrung in den Bereichen Cloud und Colocation, SAP und Internet of Things. Das umfassende Leistungsportfolio entspricht exakt den Bedürfnissen des Mittelstands im Zeitalter der Digitalisierung: von standardisierten Pay-as-you-use-Services bis hin zu individualisierten Komplett-Lösungen für die Branchen Handel, Produzierendes Gewerbe und Energie. Alle Angebote zeichnen sich durch Ende-zu-Ende-Qualität und hohe Sicherheit aus; die Kundenbeziehungen sind geprägt durch Unternehmertum, Serviceorientierung und einem Umgang auf Augenhöhe. Die QSC AG hat ihren Hauptsitz in Köln und beschäftigt an ihren Standorten in ganz Deutschland insgesamt rund 900 Mitarbeiter.

Rückfragen an:
QSC AG
Arne Thull
Head of Investor Relations
T +49 221 669-8724
F +49 221 669-8009
invest@qsc.de
www.qsc.de

15.10.2019