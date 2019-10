Medienmitteilung

Sonova Investoren- und Analystentag 2019:

Strategische Fortschritte und wegweisende Innovationen

Stäfa (Schweiz), 15. Oktober 2019 - Sonova Holding AG, ein führender Anbieter von Hörlösungen, führt heute seinen jährlichen Investoren- und Analystentag durch. Die Geschäftsleitung berichtet über strategische Fortschritte der Gruppe und präsentiert die neuesten Innovationen. Ein wichtiges Highlight ist die Präsentation von Marvel 2.0, das auf dem Erfolg der fast ein Jahr zuvor lancierten Phonak Marvel Plattform aufbaut. Das erweiterte Angebot bietet den Konsumenten noch mehr Auswahl und Funktionalitäten. Die gesamte Palette der Produktneuheiten der Sonova Marken Phonak, Unitron, Hansaton und Advanced Bionics wird ab dem 16. Oktober auf dem EUHA-Kongress in Nürnberg präsentiert.

Über 100 Teilnehmer werden heute zu dieser wichtigen Veranstaltung für Investoren und Analysten am Hauptsitz von Sonova erwartet. "Wir werden umfassend über die Fortschritte bei der Umsetzung unserer vor einem Jahr präsentierten Strategie informieren. Dazu gehört auch ein detaillierter Blick auf unsere Erfolge und Zukunftspläne in den Geschäftsbereichen Audiological Care und Cochlea-Implantate", sagt Arnd Kaldowski, CEO von Sonova. "Darüber hinaus lenken wir einen besonderen Fokus auf Phonak Marvel, die erfolgreichste Plattform-Einführung in der Unternehmensgeschichte, die von unseren Kunden und Konsumenten sehr gut aufgenommen wurde. Mit den Weiterentwicklungen von Phonak Marvel 2.0 schreiben wir die Erfolgsgeschichte von Marvel fort, erweitern das Angebot für Konsumenten und bieten zusätzliche Funktionen, die es Menschen mit Hörverlust ermöglichen, ein Leben ohne Einschränkungen zu führen".

Zusammen mit der breiten Palette an neuen Produkten für alle Marken von Sonova wird Phonak Marvel 2.0 anschliessend am EUHA-Kongress präsentiert, der am 16. Oktober beginnt. Zu den Highlights gehören:

Phonak Marvel 2.0 - Noch mehr Hörleistung, mehr Konnektivität und mehr Auswahl

Mit Marvel 2.0 erweitert Phonak sein Portfolio mit der Einführung des Phonak Audéo M-RT Receiver-In-Canal (RIC) Hörsystems mit integrierter T-Spule sowie der Produktfamilien Phonak Bolero M Hinter-dem-Ohr (HdO) und Phonak Sky M für die Kinderversorgung. Dank der Marvel-Technologie der nächsten Generation kombinieren alle neuen Produkte branchenführende Funktionen wie direkte Konnektivität mit iOS und Android1, Lithium-Ionen-Akku und hervorragende Klangqualität. Hinzu kommt RogerDirect, das herausragende Hörleistung in geräuschvollen Umgebungen und über Distanz bietet.

Seit 2013 gilt die Roger Technologie als Standard, der die Verständnislücke in lauter Umgebung und über Distanz schliesst, indem die Stimme eines Sprechers drahtlos direkt an den Hörer übertragen wird. Um das Roger-Signal zu empfangen, mussten Hörgeräteträger jedoch bisher einen zusätzlichen Empfänger und/oder Audioschuh an ihren Hörgeräten anbringen oder einen Streamer verwenden.

Marvel Hörgeräte mit RogerDirect machen zusätzliche Komponenten oder Zubehörteile für den Empfang des Roger-Signals überflüssig und ermöglichen so ein bis zu 42% kleineres Gerät. Über eine Firmware-Aktualisierung bei ihrem Hörakustiker können alle Audéo Marvel Träger auf RogerDirect zugreifen.

Marvels Ruf für branchenführende Hörleistung spiegelt sich auch in den Ergebnissen einer aktuellen Umfrage wider2:

95% der Hörgeräteakustiker würden Marvel Hörgeräte ihren Kollegen empfehlen.

92% geben an, dass der grösste Vorteil von Marvel die Kombination aus universeller Konnektivität und Wiederaufladbarkeit ist, ohne Kompromisse bei der Klangqualität einzugehen.

90% der Hörgeräteakustiker sagen, dass Marvel Hörgeräte Erstträgern eine aussergewöhnliche Klangqualität von der ersten Anpassung an bieten.

Um den Hörgeräteträgern ein noch besseres und persönlicheres Hörerlebnis zu bieten, wurde auch die myPhonak App vollständig überarbeitet. Zusätzlich zu den bestehenden Funktionen für Remote Support und Hörtagebuch bietet die erweiterte myPhonak App jetzt neue Anpassungsoptionen wie Störgeräuschunterdrückung, Sprachfokussierung und mehr. Für eine einfache Bedienung ist die Phonak Marvel Fernbedienung sowie die Fernanpassung nun vollständig in die aktualisierte myPhonak App integriert.

Unitron erweitert seine Discover-Plattform um neue Bauformen und Telefonspule

Unitron hat seine Hörgerätefamilie der Discover-Plattform erweitert. Die neuen Produkte, Stride P R (HdO) und Moxi Jump R (RIC) mit Telefonspule bieten ultimative Benutzerfreundlichkeit und Komfort mit freihändigem Telefonieren, Videoanrufen, Medienstreaming auf beide Ohren (auf Mobiltelefonen mit iOS und Android)1, Wiederaufladbarkeit mit bewährten Sonova Lithium-Ionen-Akkus und einen virtuellen Coach, der die Träger dabei unterstützt, sich problemlos an die Pflege und Wartung ihrer Hörgeräte zu gewöhnen. Darüber hinaus helfen die einzigartigen Innovationen des FLEX Erlebnisses von Unitron, wie der Coach in der Remote Plus App, beim Abbau von Akzeptanzbarrieren und der schnellen Eingewöhnung an die neuen Geräte. Dadurch werden Menschen mit Hörverlust zu modernen Verbrauchern im Gesundheitsbereich und können wichtige Hörgerätefunktionen selbst steuern.

Hansaton erweitert die EXCITE Familie mit einer Design Edition

Nach der Einführung der Hörsystem-Plattform EXCITE im Juni dieses Jahres erweitert Hansaton die EXCITE RIC-Familie mit einer Design Edition, welche für hochwertige Materialien, klare Linien, filigrane Formen und moderne Farbakzente steht. Die EXCITE Plattform überträgt Daten und Audiosignale schnell und energieeffizient zwischen Hörsystemen mit dem EXCITE-Chip und mobilen Geräten1. Mit der wiederaufladbaren Produktfamilie AQ XC sind die Hörsysteme auch mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus erhältlich.

Advanced Bionics und Phonak: Eine Win-Win-Partnerschaft

Advanced Bionics (AB) profitiert von der einzigartigen Zusammenarbeit mit Phonak. Basierend auf dieser wurde der Naída CI Connect-Empfänger vorgestellt. Freisprech-Telefonate und direktes Audio-Streaming gehören zum modernen Alltag, von dem auch Träger von Cochlea-Implantaten profitieren. Naída CI Connect, die jüngste Innovation von Advanced Bionics, die gemeinsam mit Phonak entwickelt wurde, ist eine elegante, design-integrierte Lösung, die den Naída CI Q90 Soundprozessor in ein drahtloses Bluetooth Headset verwandelt. Mit den eingebauten Mikrofonen und der Kompatibilität mit praktisch allen Bluetooth fähigen Telefonen, Tablets, Laptops und MP3-Playern1 ermöglicht der Naída CI Connect den Trägern von Cochlea-Implantaten, freihändiges telefonieren und direktes Audio-Streaming. Darüber hinaus erhielt AB die Zulassung der US-amerikanischen Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (FDA) und des deutschen TÜV für ihr Active Insertion Monitoring (AIM) System, eine innovative Lösung für die Implantat-Chirurgie und die Nachbehandlung, die es ermöglicht, den chirurgischen Eingriff in Echtzeit zu überwachen.

Die Präsentationen des Investoren- und Analystentags sind am 15. Oktober 2019 ab 09.00 Uhr CEST auf der Sonova Website abrufbar: https://www.sonova.com/de/investors/presentations.

1 Smartphones und traditionelle Mobiltelefone mit Bluetooth 4.2 Wireless-Technologie und den meisten älteren Bluetooth Versionen

2 Phonak market survey #1241 "Marvel Post Launch Research B2B," die Umfrage wurde im Januar 2019 in Kanada, Deutschland und den USA durgeführt (215 Teilnehmer). Kontakt: marketinsights@phonak.com

Android ist eine eingetragene Marke von Google Inc.

IOS ist eine eingetragene Marke von Cisco, Inc.

Bluetooth ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc.

Über Sonova

Sonova mit Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz ist ein führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören. Die Gruppe ist im Markt durch ihre Kernmarken Phonak, Unitron, Hansaton, Advanced Bionics und AudioNova vertreten. Sonova bietet ihren Kunden eines der umfassendsten Produktportfolios der Branche - von Hörgeräten über Cochlea-Implantate bis hin zu drahtlosen Kommunikationslösungen.

Sonova verfolgt eine einzigartige, vertikal integrierte Geschäftsstrategie. Die drei zentralen Geschäftsfelder der Gruppe - Hörgeräte, Audiological Care und Cochlea-Implantate - operieren entlang der kompletten Wertschöpfungskette im Markt für Hörlösungen. Mit über 50 Vertriebsgesellschaften und mehr als 100 unabhängigen Distributoren verfügt die Gruppe über das weitreichendste Vertriebs- und Distributionsnetzwerk der Branche. Dieses Netzwerk wird durch das Audiological-Care-Geschäft von Sonova ergänzt, welches professionelle audiologische Dienstleistungen an rund 3'500 Standorten in 18 Schlüsselmärkten anbietet.

Die 1947 gegründete Gruppe beschäftigt mehr als 14'000 engagierte Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2018/19 einen Umsatz von CHF 2,76 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 460 Mio. Über alle Geschäftsbereiche hinweg und durch die Unterstützung der Hear the World Foundation verfolgt Sonova die Vision einer Welt, in der jeder Mensch die Freude des Hörens und damit ein Leben ohne Einschränkungen geniessen kann.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com und www.hear-the-world.com.

Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978, ISIN: CH0012549785) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. The securities of Sonova have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or under the applicable securities laws of any state of the United States of America, and may not be offered or sold in the United States of America except pursuant to an exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act and in compliance with applicable state securities laws, or outside the United States of America to non-U.S. Persons in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act.