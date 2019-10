Bussnang (awp) - Der Bahnbauer Stadler hat in Asien einen Grossauftrag an Land gezogen. Die Taiwan Railways Administration (TRA) bestellt 34 dieselelektrische Lokomotiven, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Der Auftrag habe ein Volumen von rund 165 Millionen Euro. Gebaut werden die Lokomotiven laut den Angaben im ...

