Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Rio Tinto vor einer Kapitalmarktveranstaltung des Minenkonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3820 Pence belassen. Im Fokus stünden das Eisenerzgeschäft, die Wachstumspipeline und die Innovationen, schrieb Analyst Sam Webb in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf jedem dieser Gebiete will Webb auf Informationen achten, die den Gewinnausblick oder die Bewertung der Aktien deutlich verändern können./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 19:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-10-14/23:26

ISIN: GB0007188757