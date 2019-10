Am Donnerstag und Freitag verhandeln Großbritannien und die EU über den Ende des Monats geplanten Brexit. Für erhöhte Spannung wäre an den Goldmärkten somit gesorgt.Am Morgen wurden zudem aus China steigende Inflationszahlen gemeldet. So beschleunigte sich die Teuerungsrate gegenüber dem Vormonat von 2,8 auf 3,0 Prozent p.a., den höchsten Wert seit sechs Jahren. Die derzeit geringen Kursausschläge des Goldpreises gehen einher mit der Entwicklung am Devisenmarkt, wo der Dollarindex derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...