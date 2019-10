Die Aktie von Nordex startet am Dienstag im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz mit einem deutlichen Plus von 1,5 Prozent in den Handel. Beflügelt wird der Wert von den Zahlen zum Auftragseingang im dritten Quartal. In diesem Zeitraum bestellten Kunden bei der Nordex Group 436 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 1.700 Megawatt (Q3 2018: 974 MW) für Projekte in 14 Ländern.Die Aufträge der Monate Juli bis September entfallen zu 60 Prozent auf Europa, zu 28 Prozent auf die USA und zu ...

