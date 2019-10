Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Zu Wochenbeginn mehrten sich die Zweifel an einem raschen Ende des Handelskonfliktes USA/China. Dementsprechend bewegte sich der DAX auch den ganzen Tag über im negativen Bereich. Er schloss dann 0,2 Prozent leichter bei 12.486 Punkten. Marktidee: Sartorius. Die Aktie von Sartorius war bisher eine der großen Erfolgsgeschichten 2019. Der Konzern hob bei der jüngsten Bilanzvorlage die Ziele an, die Aktie legte in diesem Jahr kräftig zu. Zuletzt war das Papier aber im Konsolidierungsmodus. Der könnte jetzt beendet sein. Sartorius war gestern stärkster Wert im MDAX. Aus technischer Sicht deutet sich ein weiterer Anstieg an.