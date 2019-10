Wirecard AG (ISIN:. DE0007472060) und Adyen sind beide Zahlungsdienstleister, börsennotiert und auf Wachstum programmiert. Starten wir mit der Kursentwicklung bei unserem Vergleich: Wirecard (Jahreshoch/tief: 181,65 EUR/86,30 EUR) und aktuell bei 139,80 EUR (XETRA-Schluss) also rund 39% über dem Tief, 30% unter dem Hoch Adyen (Jahreshoch/tief: 746,20 EUR/410,00 EUR) und aktuell bei 638,40 EUR (AEX-Schluss) also rund 36% über dem Tief, 17% unter dem Hoch Die höhere Volatilität findet sich bei Wirecard (logisch FT-Skandal), beide handeln in einer ähnlichen Bandbreite, aber Wirecard markierte zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...