Die US-Investmentbank Morgan Stanley (MS) hat die Commerzbank-Aktie von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 9,00 auf 4,90 Euro gesenkt. Sinkende Zinsüberschüsse sowie ein langsameres Kreditwachstum bedrohten die Gewinne sowie die Kapitalausstattung und damit auch die Bewertung des Geldhauses, schrieb Analystin Izabel Dobreva in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2019 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

