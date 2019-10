Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) hat in diesen Tagen definitiv mit ihrer Prognose bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 begeistert. Bis zu diesem Zeitpunkt möchte der DAX-Konzern pro Jahr bereits auf ein Transaktionsvolumen in einer Größenordnung von 810 Milliarden Euro kommen und aus diesen Umsätze in Höhe von 12 Milliarden Euro bei einem Ergebnis von 3,8 Milliarden Euro erzielen. Den meisten Investoren dürfte hierbei durchaus klar sein, dass ein derartiger operativer Erfolg bei einer aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...