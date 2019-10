flatex Morning-news EUR/USD: Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich zum Wochenbeginn ...

Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich zum Wochenbeginn nur minimal seitwärts. Die Handelsspanne blieb bis zum US-Handelsschluss an der Wall Street am Montag bei gerade einmal 30 Pips sehr gering. Dies dürfte zusätzlich auch auf den US-Feiertag Columbus Day zurückzuführen gewesen sein, denn die US-Anleihemärkte blieben montags geschlossen. Am heutigen Dienstag könnten die ZEW-Konjunkturerwartungen die erste größere Tages-Vola bringen, um sich neu positionieren zu können.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Mehrjahrestief des 01. Oktober 2019 bei 1,0879 bis zum jüngsten Zwischenhoch des 11. Oktober 2019 bei 1,1063, wären die nächsten kurzfristigen Ziele auf der Ober- und Unterseite mitunter abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 1,1063, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 1,1106/1,113 und 1,1177 auszumachen. Die Unterstützungen wären bei 1,0992/1,0971/1,0949/1,0922 und 1,0879 in Betracht zu ziehen.

flatex-select

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/