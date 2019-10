Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Stimmung an den Märkten ist nicht mehr ganz so prächtig wie noch am Freitag. Die chinesische Regierung dämpfte die Erwartungshaltung im Handelsstreit etwas. Allerdings bewegt sich der DAX weiter auf hohem Niveau. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Goldman Sachs, Apple, Microsoft, Netflix, HelloFresh, Klöckner, SAP und die Deutsche Börse. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Cornelia Eidloth mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.