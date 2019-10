(shareribs.com) Chicago 15.10.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich zum Wochenauftakt etwas fester. Das Wetter in den USA unterstützt die Preise, da die Marktteilnehmer die Auswirkungen des jüngsten Temperaturrückgangs fürchten. Dezember-Mais schloss unverändert bei 3,9775 USD/Scheffel. Bei Mais kam es am Montag zu einer leichten Konsolidierung. Die jüngsten Kursgewinne konnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...