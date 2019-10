Der Streit zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft Ufo geht in die nächste Runde. So wurden nun Streiks für Sonntag, den 20. Oktober, angekündigt. Doch noch ist unklar, ob und in welchem Umfang die Kranich-Airline und ihre Tochtergesellschaften wie Eurowings oder SunExpress bestreikt werden können.Die Gewerkschaft hat jedenfalls sämtliche Flugbegleiter und Kabinenchefs (Purser) der Kerngesellschaft Lufthansa zu einem Warnstreik zwischen 06.00 und 11.00 Uhr aufgerufen, wie der Vize-Vorsitzende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...