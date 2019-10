Die Euphorie an den Märkten nach der teilweisen Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA ist am Montag verflogen. Viele Anleger fragen sich mittlerweile, was der Deal wert ist und wie die Chancen für eine umfassende Vereinbarung stehen. Am Dienstag beginnt in den USA die Q3-Ergebnissaison. Den Anfang machen am Nachmittag die Großbanken, darunter Goldman Sachs und JP Morgan, am Mittwoch folgt mit Netflix das erste große Tech-Unternehmen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

