Die UBM Development AG (UBM) will sich über den Kapitalmarkt bis zu 120 Millionen Euro holen und begibt dafür eine Anleihe mit einer Verzinsung von 2,75 Prozent (Laufzeit bis 2025). In einem ersten Schritt (15. Oktober bis 31. Oktober 2019) sollen bestehende Anleihen-Investoren ihre 4,25-Prozent-Anleihe (läuft 2020 aus) in die Neuemission umtauschen können. Diese hatte ein Volumen von 75 Millionen ...

