LONDON, Oct. 15, 2019, ein führender Anbieter von Identity-as-a-Service Lösungen (IDaaS) gibt heute seine Partnerschaft mit dem deutschen Energieunternehmen EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) bekannt.

Mithilfe der Auth0 Software können Privat- und Geschäftskunden der EnBW sowie deren Vertriebstochter Yello künftig schnell und sicher mit einer einmaligen Authentifizierung gleich mehrere digitale Services nutzen, darunter das Kundenportal "Meine EnBW" und die "EnBW mobility+ App". Die cloud-basierte Identitätslösung unterstützt EnBW dabei, die bisher dezentral verwalteten Schnittstellen unterschiedlicher Kunden-Logins zu konsolidieren und damit den Authentifizierungsprozess für Kunden deutlich zu vereinfachen. Damit steigert EnBW nicht nur die Effizienz in puncto Verwaltung seines Identitätsmanagement für mehrere Millionen Kunden, sondern sorgt zugleich für ein verbessertes Kundenerlebnis. Auth0 hält dabei alle Bestimmungen der DSGVO einund speichert Daten ausschließlich regional im Rechenzentrum der Amazon Web Services (AWS) in Frankfurt.

"Hinter der digitalen Transformation steckt mehr als nur ein isoliertes Projekt oder die Entwicklung einer App. Vielmehr geht es darum, langfristig eine technologische Basis dafür zu legen, die Nähe zum Kunden zu verbessern. Mit dem Einsatz der Lösung von Auth0 sind wir in der Lage genau das zu verwirklichen. Wir können damit ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle digitalen Services hinweg bieten", sagt Florian Riedl, Leiter Digitalisierung im Vertrieb der EnBW. "Authentifizierung ist ein wichtiger Baustein, wenn es um Customer Experience geht. Das gilt nicht nur für neue Kunden, sondern vor allem für die Bestehenden."



"Organisationen wie die EnBW nutzen unsere Lösung, um mehr über die Bedürfnisse ihrer Kunden zu lernen. Ein wichtiges Differenzierungsmerkmal in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt", resümiert Steven Rees-Pullman, General Manager EMEA von Auth0. "Wir freuen uns, mit der EnBW bei der Digitalisierung ihres Geschäfts und der Bereitstellung neuer Dienstleistungen für ihre Kunden zusammenzuarbeiten."



Über EnBW

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG ist mit über 21.000 Mitarbeitern eines der größten Energieunternehmen in Deutschland und Europa und versorgt rund 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas und Wasser sowie mit Energielösungen und energiewirtschaftlichen Dienstleistungen. Zunehmend werden wir unsere Position als nachhaltiger und innovativer Infrastrukturpartner von Kunden, Bürgern und Kommunen weiter ausbauen. Der Umbau des Unternehmens hin zu Erneuerbaren Energien und intelligenten Infrastrukturlösungen ist ein Kernbestandteil unserer Strategie. www.enbw.com



Über Auth0

Auth0, die Identitätsplattform für Anwendungsentwickler, bietet unzähligen Unternehmen aus vielen Branchen eine geräte- und anwendungsübergreifende Identitätslösung. Der daraus resultierende Authentifizierungsprozess sichert monatlich mehr als 2,5 Milliarden Logins. Der Hauptsitz von Auth0 befindet sich in Bellevue, WA, zudem unterhält das Unternehmen Büros in Buenos Aires, London, Tokio und Sydney, um seine weltweit ansässigen Kunden lokal zu betreuen. Auth0 beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter weltweit und arbeitet für Kunden wie HolidayCheck oder EnBW.



Weitere Informationen finden Sie unter https://auth0.com/de/oder folgen Sie @auth0 auf Twitter.

Medienkontakte:

Silvia Hänig

shaenig@wireside.com

haenig@i-kom.org

0173-3838572

089-44848127



Mark Fowler

Racepoint Global for Auth0, EMEA

auth0@racepointglobal.com

+44 (0) 77 1124 4113