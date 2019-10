Mit dem Börsengang von SoftwareONE steht der spektakulärste Schweizer Börsengang in 2019 neben dem von Stadler Rail (wir berichteten) in den Startlöchern. Der Schritt kommt zu einer Zeit, in der IPOs von techorientierten Unternehmen wie WeWork (wir berichteten) oder TeamViewer AG (WKN: A2YN90) einen erschwerten Stand bei Investoren haben.

Nun hat das Management Details zum Börsengang mit einer kolportierten Marktkapitalisierung von bis zu 3,2 Milliarden Schweizer Franken (CHF) für die SoftwareONE Holding AG bekannt gegeben. So wird das von Rothschild und den Schweizer Großbanken Credit Suisse und UBS begleitete IPO an der SIX Swiss Exchange in einer Preisspanne von 16,50 bis 21,00 CHF pro Aktie lanciert. Der Startschuss für die Bookbuilding-Periode erfolgte am Montag. Der erste öffentliche Handelstag wird am oder um den 25. Oktober erwartet.

SoftwareONE hat sich die digitale Transformation von Organisationen auf die Fahne geschrieben. Diese sind - wie wir alle täglich erfahren - kontinuierlich dem digitalen Wandel unterworfen.

Die im schweizerischen Stans beheimatete Gesellschaft (SoftwareONE AG) hilft Unternehmen - unabhängig von deren Branchenzugehörigkeit ...

