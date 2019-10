Guten Morgen,wie erwartet begeben sich die Märkte nach der Entspannung am Freitag in Wartestellung. Nach den Kursavancen der letzten Tage ist eine technische Pause das übliche Muster, am Verlauf bzw. Trend ändert das nichts. Das gilt sowohl für Zürich als auch Frankfurt und die Wall Street. Ohnehin rücken nun langsam die Quartalsberichte in den Vordergrund.An der Wall Street sieht das so aus: im Durchschnitt wird ein Rückgang der Unternehmensgewinne um 4% im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Das aktuelle Kursniveau spiegelt diese Erwartung bereits wider, lässt also Spielraum für die eine oder andere Überraschung in beide Richtungen. Das durchschnittliche KGV des S&P500 pendelt sich auf Basis dieser Schätzungen bei ca 16,5 ein, also leicht unterhalb des 5-Jahresschnitts von 17 und etwas über dem 10-Jahresschnitt von 14,5. Damit können wir leben, denn weder sind US-Aktien damit überteuert noch ausgesprochen günstig, sondern eher neutral.

Den vollständigen Artikel lesen ...