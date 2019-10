Das Salzburger Bankhaus Spängler sieht in Aktien mangels Alternativen weiterhin eine attraktive Anlageklasse. Dennoch seien die Märkte - nach starken Kursanstiegen im ersten Halbjahr und moderaten Verlusten im dritten Quartal - von erhöhter Unsicherheit geprägt. Für eine Wachstumsbelebung bedarf es endgültiger Lösungen in der ungeklärten Brexit-Frage und den Handelskonflikten, analysieren die Experten der ältesten Privatbank in Österreich. "Zusätzlich obliegt es auch den Staaten selbst, geeignete Wachstumsimpulse zu setzen", meint Vorstandsmitglied Nils Kottke. In Europa deuten die Wachstumstrends auf eine anhaltende, allerdings verhaltene, wirtschaftliche Expansion hin. Sorgenkind bleibe aufgrund diverser ...

