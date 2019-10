Der Rückzug aus China bringt ca. 1,6 Mrd. € weitgehend in bar plus einer kleinen Beteiligung am chinesischen Käufer. Der Rückzug aus Real wird zwischen 1,2 bis 1,6 Mrd. € geschätzt, Summe aus Verkauf der Geschäfte plus Immobilien. Das wären rund 3 Mrd. € in die METRO-Kasse, aber METRO selbst hat nur einen Marktwert von 5,2 Mrd. € und bleibt mit Cash & Carry der größte Anbieter im europäischen Großhandel. Was ist das Ganze wert? Auch diese Frage steht an.



