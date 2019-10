Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Inflation so hoch wie seit knapp sechs Jahren nicht

Chinas Verbraucherpreise sind im September wegen rasanter Preissteigerungen von Schweinefleisch etwas stärker gestiegen als erwartet. Wie Chinas nationale Statistikbehörde berichtete, lag der Verbraucherpreisindex vergangenen Monat um 3,0 Prozent höher als im Vorjahr. Die Teuerung zeigte damit den höchsten Wert seit knapp sechs Jahren. Ökonomen hatten im Konsens mit einem Plus von 2,9 Prozent gerechnet.

Italien lässt 176 Flüchtlinge von Rettungsschiff "Ocean Viking" an Land

Italien lässt 176 im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge an Bord des Rettungsschiffes "Ocean Viking" an Land. Die italienischen Behörden würden die Flüchtlinge am Hafen von Tarent von Bord gehen lassen, erklärte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee, die das Schiff gemeinsam mit Ärzte ohne Grenzen betreibt, im Kurzbotschaftendienst Twitter. Das Schiff befinde sich bereits auf dem Weg.

75 Verletzte bei Protesten am Flughafen von Barcelona

Bei den Protesten am Flughafen von Barcelona nach der Verurteilung von Katalanen-Anführern sind 75 Menschen verletzt worden. Das gaben die Rettungsdienste des Flughafens am Montagabend bekannt, ohne Angaben zur Schwere der Verletzungen zu machen. Demonstranten hatten sich am Flughafen heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert.

USA verhängen wegen Militäroffensive Sanktionen gegen türkische Regierung

Die USA haben wegen der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien Sanktionen gegen die Regierung in Ankara verhängt. Das US-Finanzministerium setzte den türkischen Verteidigungsminister, den Energieminister, ihre beiden Ministerien als Ganzes sowie den Innenminister auf eine schwarze Liste. US-Präsident Donald Trump kündigte zudem die Beendigung von Handelsgesprächen mit Ankara und Strafzölle auf Stahl aus der Türkei an.

Zahl der Toten durch Taifun "Hagibis" in Japan auf 70 gestiegen - Medien

Die Zahl der Toten durch den verheerenden Taifun "Hagibis" in Japan hat sich nach Angaben japanischer Medien auf 70 erhöht. Wie der Sender NHK berichtete, wurden die Sucht- und Rettungsaktionen auch am Dienstag fortgesetzt. Demnach wurden noch immer 15 Menschen vermisst. Der Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 216 Stundenkilometern hatte am Wochenende in Japan eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Indonesien Exporte Sep 14,10 Mrd USD

Indonesien Importe Sep 14,26 Mrd USD

October 15, 2019

