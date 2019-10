Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Hugo Boss nach vorläufigen Zahlen von 50 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Christian Salis kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie auch angesichts der gekappten Konzernprognose seine Gewinnerwartungen. Die Nachrichtenlage beim Modekonzern dürfte gedämpft bleiben, weshalb derzeit kaum mit einer Aufwertung der Aktie zu rechnen sei. Die Gewinnentwicklung bleibe angesichts neuer Herausforderungen auch in den kommenden Jahren schwierig. Das Management müsse nun seine Mittelfriststrategie überarbeiten./tav/gl

