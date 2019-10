Die FX-Paarung EURCHF bietet aktuell Potential für Bewegung in beide Richtungen. Während sich das italienische Aktienbarometer an seinem Jahreshoch versucht, steht beim AUDJPY vor weiteren Kursanstiegen der Test eines Widerstandes bevor. EUCHF bietet Chancen in beide Richtungen Tickmill-Analyse: EUCHF bietet Chancen in beide Richtungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...