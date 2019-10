Herr Weissgerber, was verbirgt sich hinter dem Schlagwort Maxolution? Heiko Weissgerber: Das ist unser neues Systemgeschäft, das wir seit dem Frühjahr 2018 in drei Bereiche strukturiert haben: Factory Automation, Automotive Industry und Machine Automation. Der Bereich Automotive Industry fokussiert primär auf die Bedürfnisse der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer. Die Factory Automation zielt auf die Planung von Greenfield-Anlagen bis hin zum Retrofit von Produktionsanlagen ab. Hier sind auch Themen wie HMI und FTS angesiedelt. Die Machine Automation hat ihren Schwerpunkt in kundenindividuellen Lösungen für die Automatisierung und Antriebstechnik innerhalb der Maschinen mit Fokus auf Maschinenbauer. Das Themen- und Aufgabenspektrum bei Robotik ist für Maschinenbauer extrem breit. Warum hat SEW-Eurodrive mit der Parallelarm-Kinematik begonnen? Heiko Weissgerber: Generell ist das Marktsegment Robotik vielversprechend und gar nicht so klein, wie es auf den ersten Blick aussieht. Vor allem erwarten wir in dem Segment ein extrem hohes Wachstum über die nächsten Jahre. Wir haben mit der Parallelarm-Kinematik begonnen, weil dieser Typ in unseren Zielsegmenten Food & Beverage, Pharma und Intralogistik am meisten an Produktionsverfügbarkeit bringt. Hier haben wir sehr kurze Taktzeiten und die Maschinen müssen extrem dynamisch arbeiten, sehr viele Picks pro Minute leisten können, und das Ganze noch dazu sehr präzise. Bei diesem Anforderungsprofil scheiden Knickarm-Roboter aus, allenfalls Scara könnten noch mithalten, kommen aber nicht an die Präzision der Deltaroboter heran. Einen fertigen Roboter haben Sie aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...