Tampere, Finnland (ots/PRNewswire) - 50 % aller Verkaufserlöse von Poptivism-Grips gehen an wohltätige Organisationen



PopSockets, der Hersteller von ausziehbaren Smartphone-Griffen, freut sich die Ausweitung seines Give-Back-Programms Poptivism auf Deutschland und Großbritannien bekanntzugeben. Mit jedem Kauf eines Poptivism-Griffs spendet PopSockets 50 % des Verkaufserlöses (nach Steuern und Gutscheinverwendung) an eine ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation. Jeden Monat stellt die Marke einen neuen Wohltätigkeitspartner von Poptivism in den Mittelpunkt, der sich mit einem für Kunden und Mitarbeiter wichtigen Thema beschäftigt, und lässt ihm die entsprechenden Gelder zukommen.



PopSockets-Produkte sind zu einem globalen Phänomen geworden, das von Prominenten und Influencern angepriesen worden ist und in 6 Jahren über 160 Millionen PopGrips verkauft hat. Der Zweck der Marke ist es, eine positive Wirkung zu erzielen und das Benutzererlebnis eines Smartphones zu verbessern.



Poptivism ist eine globale Bewegung, die es den PopSockets-Kunden ermöglicht, einen positiven Unterschied für die Anliegen zu machen, die ihnen wichtig sind. Zur Unterstützung des Internationalen Tags der psychischen Gesundheit (World Mental Health Day) am 10. Oktober bringt die Marke zwei exklusive PopGrip-Designs in Großbritannien und Deutschland auf den Markt. Fünfzig Prozent des Umsatzes werden an lokale Organisationen gespendet, die sich mit dem Thema psychische Gesundheit befassen. In Großbritannien werden die Spenden an Mind weitergeleitet, das sicherzustellt, dass niemand mit einem psychischen Gesundheitsproblem allein gelassen wird. In Deutschland werden Spenden an Irrsinnig Menschlich weitergeleitet, eine Organisation, die das Stigma der psychischen Gesundheit bei Schülern beseitigen will.



Im November werden zwei neue Poptivism PopGrip-Designs auf den Markt kommen, die helfen sollen, Menschen aus der Armut zu befreien. In Großbritannien gehen Spenden an Centrepoint, das sich der Beendigung von Obdachlosigkeit junger Menschen widmet. In Deutschland unterstützen Spenden die Tafel, die hochwertige Lebensmittel sammelt und diese an Bedürftige verteilt. Poptivismist ist ein kumulatives Programm, zu dem monatlich Wohltätigkeitsorganisationen hinzugefügt werden.



Bis heute hat das Poptivism-Programm mehr als 650.000 US-Dollar an 250 gemeinnützige Organisationen auf der ganzen Welt gespendet. PopSockets ist stolz darauf, in sechs Jahren fast 4 Millionen US-Dollar in Geld- und Sachleistungen an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen gespendet zu haben. Poptivism-Grips sind zum Kauf erhältlich unter: www.popsockets.com.



PopSockets wurde im Jahr 2010 vom ehemaligen Philosophieprofessor David Barnett gegründet. Er suchte nach einer Möglichkeit, um zu verhindern, dass sich sein Kopfhörerkabel stets verheddert. Er klebte dazu einfach zwei Knöpfe auf die Rückseite seines Smartphones und wickelte das Kopfhörerkabel um die Knöpfe. Im Jahr 2014 gründete Barnett in seiner Garage in Boulder, Colorado das Unternehmen, das heute Niederlassungen in Boulder, San Francisco, Hongkong und Helsinki betreibt. Mittlerweile wurden weltweit über 150 Millionen PopSocket-Grips verkauft. PopSockets will die Welt verbessern - mit innovativen, magischen Produkten und gemeinschaftlichem Aktivismus. Zu den Produkte gehören die Sparten PopGrip, PopTop, PopWallet und PopMirror, die alle entwickelt wurden, um die Funktionalität der digitalen Geräte, die wir täglich nutzen, zu erweitern. Im Herbst 2018 startete PopSockets das Poptivism-Programm - eine gemeinnützige Give-Back-Plattform zur Demokratisierung von Erfindertum und Wohltätigkeit. PopSockets spendet 50 % vom Verkaufserlös an eine beliebige wohltätige Organisation gemäß Paragraph 501(c)(3) des Gesetzbuches der Vereinigten Staaten. Die Marke hat seit der Gründung des Poptivism-Programms über 4 Millionen US-Dollar in Geld- und Sachleistungen an diverse gemeinnützige Organisationen gespendet.



