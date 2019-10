Am Samstag waren wir noch mit unserem ganzen Team auf dem Börsentag in Berlin unterwegs, doch schon heute geht es um die neue Börsenwoche. Mit der gewohnten Schalte zu Mick Knauff auf das Frankfurter Börsenparkett arbeitet Jürgen Schmitt die aktuelle Börsen-Großwetterlage auf. Am Freitag gab es ja Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China, doch noch gibt es nur "verbale" Erfolge. Ob und wann zumindest ein Teil-Deal unter Dach und Fach gebracht wird, bleibt weiter offen. Immerhin gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...