Trotz der sich zuspitzenden Coronavirus-Krise sind nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Überlegungen für eine Quarantäne der Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut vorerst vom Tisch. Ob das ausreichen wird, um die US-Börsen wieder zu stabilisieren, ist fraglich. Weitere Nachrichten zum Verlauf der Pandemie oder von der Konjunktur können die Stimmung jederzeit kippen lassen."Eine Quarantäne wird nicht notwendig sein", so Trump auf Twitter. Auf Empfehlung seiner Coronavirus-Arbeitsgruppe ...

