Viele Cannabis-Aktien befinden sich in einem steilen Abwärtstrend, der Boom ist vorbei. Dadurch bieten sich aber auch Chancen für mutige Anleger, wenn sie auf die richtigen Werte setzen. Agrios Global könnte in diesem Segment als Technologieunternehmen punkten.

Erst Euphorie, dann Absturz!

Die Legalisierung von Cannabis in Nordamerika hat einen regelrechten Boom an den Börsen ausgelöst. Kanada hat hier eine Führungsrolle inne, da es bereiets frühzeitig Cannabis nicht nur als Arzneimittel, sondern auch als Genussmittel zugelassen hat. Hilfreich war aber auch, dass es jede Menge Risikokapital zum Anlegen gab. Durch die Öffnung dieses neuen Marktes stürmten hunderte Firmen an die Börse. Doch die Euphorie ist inzwischen verflogen. Der Markt befindet sich spätestens seit Jahresanfang in einem Abwärtstrend. Gut abzulesen ist das an den Aktienkursen der Branchenstars. So haben die Papiere von Tilray seit dem Allzeithoch im September 2018 rund 90 Prozent ihres Werts verloren. Statt damals 214 Dollar müssen nun nur noch 21 Dollar für diesen Wert bezahlt werden. Ähnlich spektakulär sieht es bei Aurora Cannabis aus. Seit dem Hoch bei knapp 12 Dollar an der NYSE stürzte der Wert auf 3,50 Dollar ab. Dabei sind die Abwärtstrends bei beiden Werten intakt. Alte Börsianer würden sagen: Greife ...

