TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Zweigeteilt haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt: In Tokio wurden nach der Feiertagspause am Montag die Fortschritte in den US-chinesischen Handelsgesprächen in Kursgewinne umgemünzt, an den meisten anderen Plätzen der Region wurden die kräftigen Gewinne vom Wochenstart verdaut, was sich in wenig veränderten Indizes niederschlug.

Der Nikkei-Index in Tokio gewann 1,9 Prozent auf 22.207 Punkte. Seoul und Sydney tendierten knapp bzw. gut behauptet, in Sydney war es das siebte Tagesplus an den vergangenen acht Handelstagen. Hongkong zeigte sich im Späthandel knapp behauptet und Schanghai ging mit einem Minus von einem halben Prozent aus dem Tag. Neue Preisdaten aus China bewegten kaum, sie fielen minimal über den Erwartungen aus.

Etwas Rückenwind für japanische Aktien kam vom Yen. Mit 108,32 gegenüber 107,95 je Dollar am Freitag zur gleichen Tageszeit verlor die japanische Währung etwas an Wert, was günstig ist für die Exportindustrie des Landes.

Obwohl aus Peking am Vortag zu hören war, dass es noch weiterer Verhandlungen bedarf, bevor die Vereinbarungen unterschriftsreif seien, verteidigten die meisten Aktienmärkte ihre Gewinne damit zumindest. China stört sich offenbar vor allem daran, dass die für Dezember von den USA angekündigten weiteren Strafzölle auf Importe im Volumen von 160 Milliarden Dollar noch nicht vom Tisch sind.

Santos geben Hälfte des Vortagesgewinns wieder ab

Tendenziell verkauft wurden in der Region Aktien aus dem Ölsektor. Sie litten darunter, dass die Ölpreise unter anderem wegen der Skepsis bezüglich der tatsächlich erzielten Vereinbarungen zuletzt wieder deutlicher nachgaben. Brentöl kostete 58,93 Dollar, verglichen mit 60,60 zu Beginn der Woche.

In Sydney gaben Santos nach dem über 5-prozentigen Vortagesplus gut 2 Prozent wieder ab. Nach dem Kauf von Vermögenswerten in Nordaustralien von ConocoPhilips habe das Unternehmen sein Schicksal in der eigenen Hand, kommentiert Citi Research. Santos sei nun Mehrheitsgesellschafter des Flüssiggasfeldes Darwin. Damit steige auch die Bewertung des Unternehmens.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.652,00 +0,14% +17,81% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.207,21 +1,87% +8,91% 08:00 Kospi (Seoul) 2.066,46 -0,05% +1,25% 08:00 Schanghai-Comp. 2.991,05 -0,52% +19,98% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.501,39 -0,08% +2,61% 10:00 Taiex (Taiwan) 11.098,23 +0,28% +14,09% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.122,35 -0,07% +1,81% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.563,51 -0,26% -7,28% 11:00 BSE (Mumbai) 38.425,62 +0,55% +5,99% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:31 % YTD EUR/USD 1,1024 -0,0% 1,1025 1,1015 -3,8% EUR/JPY 119,50 +0,0% 119,49 119,27 -5,0% EUR/GBP 0,8714 -0,2% 0,8729 0,8756 -3,2% GBP/USD 1,2648 +0,1% 1,2629 1,2586 -0,7% USD/JPY 108,39 +0,0% 108,38 108,25 -1,2% USD/KRW 1185,36 +0,1% 1184,07 1184,76 +6,3% USD/CNY 7,0747 +0,1% 7,0675 7,0632 +2,9% USD/CNH 7,0775 +0,1% 7,0691 7,0662 +3,0% USD/HKD 7,8449 -0,0% 7,8452 7,8443 +0,2% AUD/USD 0,6772 -0,1% 0,6777 0,6769 -3,9% NZD/USD 0,6293 -0,1% 0,6301 0,6304 -6,3% Bitcoin BTC/USD 8.304,25 -0,0% 8.308,00 8.299,00 +123,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,28 53,59 -0,6% -0,31 +10,5% Brent/ICE 59,04 59,35 -0,5% -0,31 +6,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.491,09 1.492,80 -0,1% -1,72 +16,3% Silber (Spot) 17,63 17,67 -0,3% -0,04 +13,7% Platin (Spot) 892,49 893,00 -0,1% -0,51 +12,1% Kupfer-Future 2,63 2,63 -0,2% -0,01 -0,7% ===

