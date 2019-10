Lufthansa: Streit eskaliert - Aktie vor neuem Abverkauf?

Mehrfach drohte UFO der Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) in den vergangenen Monaten mit Streik - jetzt lässt die Kabinengewerkschaft Taten sprechen. So will UFO ihre Mitglieder an den Verkehrsdrehscheiben in Frankfurt und in München am kommenden Sonntag 6 Stunden lang zu einem befristeten Warnstreik aufrufen, von 6 Uhr früh bis zum späten Vormittag.

Langanhaltende Auseinandersetzung

Damit kommt es jetzt zum Höhepunkt einer seit über einem Jahr andauernden Auseinandersetzung zwischen dem DAX-Konzern und der Gewerkschaft. Dabei geht es um Mobbing, angebliche Selbstbereicherung von UFO-Funktionären und um staatsanwaltliche Ermittlungen gegen rund ein Dutzend amtierende und ehemalige Vorstände oder Mitarbeiter der Organisation.

