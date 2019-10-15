DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR. IHS 17/27 DE000HLB2MW0 17.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10T/17 DE000HLB5HX1 17.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10N/17 DE000HLB5GY1 17.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10R/16 DE000HLB4AC3 17.10.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR. IHS 17/27 DE000HLB2MW0 17.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10T/17 DE000HLB5HX1 17.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10N/17 DE000HLB5GY1 17.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10R/16 DE000HLB4AC3 17.10.2019 HZE/EOT