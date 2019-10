PPDAI ist eine Kreditplattform in China, die Konsumentenkredite vergibt die von anderen Privatinvestoren gestellt worden sind. Inzwischen erfolgt die Refinanzierung aber immer mehr über institutionelle Anbieter was regulatorisch einfacher ist. Neben PPDAI gibt es in dem Markt mehrere ähnliche Plattformen wie Qudian oder Yirendai, die inzwischen wegen des Vorgehens des Staates sehr günstig geworden sind. Langfristig sollte der Geschäftsmodelumbau und die Aufgabe kleinere Wettbewerber großen Plattformen wie PPDAI helfen. PPDAi behauptet die Nr.1 in China zu sein mit um die 100 Mio. registrierten Accounts. Mehr dazu auch im Video zu PPDAI: 0.0 00 Dieser Artikel PPDAI Aktie: KGV 2 mit P2P Krediten in China erschien zuerst auf investresearch.net. ...

