Mainfirst hat Rheinmetall vor Quartalszahlen von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 122 auf 119 Euro gesenkt. Die Resultate des Autozulieferers und Rüstungskonzerns dürften recht uninspirierend ausfallen, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristige Kurstreiber fehlten und nach etlichen Quartalen mit Margensteigerungen im Rüstungsgeschäft sei es für den Konzern schwieriger geworden, positiv zu überraschen./gl/mis

ISIN DE0007030009

