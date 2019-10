Einladung: Straumann Group Webcast - Umsatzzahlen 3. Quartal 2019

Datum: Dienstag, 29. Oktober 2019

Zeit: 09.30 - 10.30 Uhr MEZ

Straumann wird am Dienstag, 29. Oktober 2019 gegen 07.00 Uhr (MEZ) die Umsatzzahlen zum 3. Quartal 2019 veröffentlichen.

Der Live-Audio-Webcast richtet sich an Investoren, Finanzanalysten und Medienschaffende. Die Geschäftsleitung von Straumann wird einen Überblick über die Umsatzentwicklung geben und Fragen beantworten. Der Webcast und die anschliessende Fragerunde werden auf Englisch gehalten.

Der Webcast kann auf www.straumann-group.com/webcast mitverfolgt werden und steht anschliessend als Aufzeichnung zur Verfügung.

Teilnehmende sind gebeten, die Präsentationsdatei vorgängig mit dem Link in der Medienmitteilung auf www.straumann-group.comherunterzuladen; für Fragen können sie sich (am besten vor Beginn des Webcasts) über die in der Medienmitteilung sowie nachstehend aufgeführten Telefonnummern in die Konferenz einwählen:

Einwahlnummern

Europa und übrige Länder: +41 (0)58 310 50 09

Grossbritannien: +44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

